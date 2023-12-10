CHP’li İBB deprem hazırlığında kaplumbağa hızında! İmamoğlu’na sert sözler: İstanbul CHP ile birlikte geriye sarıyor

iBB Deprem Doğal Afet Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

İBB'NİN YAPTIĞI AKIL TUTULMASI

İstanbul depreme nasıl hazır olsun? Reklam bütçesi deprem bütçesinin 2 katı. Bu bir akıl tutulması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 7 bakanlığın bütçesine eşit. İBB İstanbul'da yapılan konutların yüzde 1'ini yapıyor. Bu da 2 bin binaya eşit.