CHP'li İBB deprem hazırlığında kaplumbağa hızında! İmamoğlu'na sert sözler: İstanbul CHP ile birlikte geriye sarıyor
İstanbul için deprem tehlikesi artık her geçen gün artarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yol haritası kapsamında megakentte kentsel dönüşüm hız kazandı. Ancak CHP yönetimindeki İBB bu konuyu ağırdan alırken depreme yönelik bütçeyi reklam işlerine ayırdı. iBB Deprem Doğal Afet Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi A Haber ekranlarında konuya ilişkin konuşurken "Bu bir akıl tutulması. İstanbul CHP ile birlikte geriye sarıyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Büyük Marmara Depremi için tehlike her geçen gün artarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yol haritası kapsamında megakentte kentsel dönüşüm başlıyor.
5 YIL İÇİNDE 1,5 MİLYON RİSKLİ BÖLÜM DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Proje kapsamında her sene 350 bine yakın yeni yapının inşa edilmesi, 5 yıl içinde de 1.5 milyon riskli bağımsız bölümün tamamen güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.
RİSKLİ KONUT SAYISI 600 BİN
İstanbul'da risk altında bulunan 1.5 milyon bağımsız bölümün 600 binini konutlar oluşturuyor. Planlama kapsamında Yarısı Bizden Kampanyası üzerinden en az 200 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bakanlık tarafından belirlenen güvenli rezerv alanlarda ise 350 binden fazla konut inşa edilecek.
MARMARA'YA ÖZEL BİRİM
Yalnızca Marmara Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına odaklanacak olan bu birim, İstanbul'daki sürecin koordinasyonunu yürüterek çalışmaları hızlandıracak. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası'na ise yoğun ilgisi sürüyor.
iBB Deprem Doğal Afet Komisyonu Eski Başkanı Kadem Ekşi A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.
İBB'NİN YAPTIĞI AKIL TUTULMASI
İstanbul depreme nasıl hazır olsun? Reklam bütçesi deprem bütçesinin 2 katı. Bu bir akıl tutulması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 7 bakanlığın bütçesine eşit. İBB İstanbul'da yapılan konutların yüzde 1'ini yapıyor. Bu da 2 bin binaya eşit.
KAPLUMBAĞA HIZINDA...
İstanbul için tespitlerin hızla yapılması lazım ama İBB bunu kaplumbağa hızıyla yapıyor. Deprem beklemez.
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