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HEDEP'ten CHP'ye "kendinize gelin" çağrısı! Yerel seçimler öncesi pazarlıklar başladı: Bizi yedek güç olarak görüyorlar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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HEDEP’ten CHP’ye kendinize gelin çağrısı! Yerel seçimler öncesi pazarlıklar başladı: Bizi yedek güç olarak görüyorlar

CHP'de Özgür Özel HEDEPKK'ya yanlamalarına devam ederken Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesi sonrası büyük tepki çekmişti. Özel'in bu hamlesi sonrası HEDEP'ten "Görüşmeye hazırız" dese de yeni bir çıkış daha geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'ye yerel seçimler öncesi yüklenirken "Sadece seçim geldiği zaman hatırlıyorlar, bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle oturan Özgür Özel HEDEP konusunda ipleri teslim ederken Kandil'in siyasi koluna yönelik yanlamalara devam ediyor.

"ŞEYTANLAŞTIRAMAM"

Özel, CHP'nin başına geçer geçmez HEDEP'i şeytanlaştırmayacağını ifade ederken Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"

Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletide Türkiye düşmanlığı ile bilinen soprano Pervin Chakar sahne aldı. Dinlentinin ardından sahneye çıkan Özel, Türkiye düşmanı soprano Chakar'ın önüne eğilerek elini öptü.

"HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Bu gelişmeler sonrasında ise Özel'in bu hamleleri HEDEP'te karşılık bulurken "Herkesle görüşmeye hazırız. Herkesin görüşme talebine açığız" ifadelerini kullandı.

HEDEP'TEN YENİ REST: SEÇİM ZAMANI BİZİ HATIRLIYORLAR

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise CHP'ye sert sözlerle yüklenirken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan "Oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerede? Sadece seçim geldiği zaman hatırlıyorlar, bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme." ifadelerini kullandı.

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