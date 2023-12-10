HEDEP'ten CHP'ye "kendinize gelin" çağrısı! Yerel seçimler öncesi pazarlıklar başladı: Bizi yedek güç olarak görüyorlar

"HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Bu gelişmeler sonrasında ise Özel'in bu hamleleri HEDEP'te karşılık bulurken "Herkesle görüşmeye hazırız. Herkesin görüşme talebine açığız" ifadelerini kullandı.

HEDEP'TEN YENİ REST: SEÇİM ZAMANI BİZİ HATIRLIYORLAR

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise CHP'ye sert sözlerle yüklenirken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan "Oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerede? Sadece seçim geldiği zaman hatırlıyorlar, bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme." ifadelerini kullandı.