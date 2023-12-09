İstanbul’da kentsel dönüşüm zamanı! Yol haritası belli oldu

İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜNDE HEDEF 2028

İstanbul'da 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunuyor.

Riskli 1.5 milyon bağımsız bölüm dönüştürülecek.

Yarısı Bizden ile en az 200 bin konutun dönüşümü sağlanacak.

Belirlenen rezerv alanlara 350 bin konut inşa edilecek.

170 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

Her sene 350 bin yeni yapı inşa edilecek.

2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.

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