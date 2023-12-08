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Gazze'de Nazi vahşeti! Katil İsrail, esirleri katletti mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Gazze’de Nazi vahşeti! Katil İsrail, esirleri katletti mi?

21. yüzyılda katil İsrail'in Gazze'deki vahşeti Nazileri aratmıyor. Dünyanın konuştuğu fotoğraflardaki Filistinlilerin akıbeti bilinmiyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve 40 gün boyunca bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Terör devleti İsrail, Filistinlileri iç çamaşırına kadar soydu yere oturttu.

Bu fotoğraftaki Filistinlilerin akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve 40 gün boyunca bölgede bulunan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

İşte o açıklamalardan satır başları;

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali: Son 2 aydır benzer görüntüleri görüyoruz. Gazze şeridinden bu görüntüler geliyor. İsrail'in yaptığı bu soykırım, etnik temizliğe ait çok sayıda görüntü var. Son 2 ayı hatırlıyoruz ama bunun evveliyatı var.

BÜTÜN DÜNYANIN AYIBI

1945'ten beri benzer trajediler bu bölgede yaşanıyor. 2023'teyiz Batı'nın demokrasi adına çok yüksek sesler çıkardığı dönemde böylesine bir ayıbın tekrar yaşanması sadece o bölgenin değil bütün dünyanın ayıbıdır.

İsrail 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin uyguladığı soykırımı yıllarca filmler üzerinden anlattı. Ancak bugüne bakıyoruz. O gün ne anlattıysa aynısını İsrail'in bütün unsurları Filistinliler üzerinde bugün yapıyor.

Son olarak ortaya çıkan fotoğraflar da bunun en net göstergesidir. Sadece Nazilerle karşılaştırmak çok doğru olmaz son 5 yıldır adını sıkça duyduğumuz terör örgütleri var Orta Doğu'da Asya'da ve Afrika'da DEAŞ gibi.

Aşağı yukarı aynı tekniklerle zulüm uyguluyorlar. Oradaki bütün erkekleri tutuklayıp soyup Hamas militanı diyerek bilinmeyen bir yere doğru götürüyorlar.

Şu anda dünyada herkes bunu konuşuyor. Fotoğraflar görüntüler yayınlandı ama İsrail'den bu konuda tek bir açıklama gelmedi. Umurunda değil İsrail'in. ABD'den çünkü bir ses çıkmıyor tam tersine destek var İsrail yönetimine karşı.

"BİRİ MESLEKTAŞIMIZ"

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu: Görüntülerde paylaşılan kişilerden bir tanesi de meslektaşımız. Bugüne kadar onlarcası katledildi.

GAZZE'DEKİ NAZİ KAMPI

Katledilmeyenler de bu şekilde toplanarak Gazze'deki Nazi kampı aslında bir bakıma burası. Nereye gittiği nereye götürüldüğü bilinmeyen bir sona doğru ilerliyorlar.

Onur kırıcı bir uygulama yapıyorlar. Savaş suçu işleniyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor.

Filistinli esirlere insanlık dışı tutum! FİLİSTİNLİ ESİRLERE İNSANLIK DIŞI TUTUM!

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