Gazze’de Nazi vahşeti! Katil İsrail, esirleri katletti mi?

Şu anda dünyada herkes bunu konuşuyor. Fotoğraflar görüntüler yayınlandı ama İsrail'den bu konuda tek bir açıklama gelmedi. Umurunda değil İsrail'in. ABD'den çünkü bir ses çıkmıyor tam tersine destek var İsrail yönetimine karşı.

"BİRİ MESLEKTAŞIMIZ"