08 Aralık 2023, Cuma
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Filistinli esirlere insanlık dışı tutum! İsrail Filistinli erkekleri yarı çıplak soyup gözaltına aldı
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da onlarca Filistinli erkeği soyup elleri ve gözleri bağlı şekilde gözaltına aldı. Kamyonlara bindirilen Filistinlilerin bilinmeyen bir yere götürdüğü belirlendi. Dünyanın konuştuğu o olayı A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu değerlendirdi.