AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Azerbaycan, bugün sabah saatlerinde 5.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Hazar Denizi olarak belirlendi. 68 km derinlikte meydana gelen bu deprem, başkent Bakü dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hissedildi. İşte, 7 Aralık 2023 Azerbaycan depremi hakkında merak edilenler...
Azerbaycan'da bugün sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen 5 ve üzeri şiddette bir deprem, Sumqayıt bölgesini sarsarak endişe yarattı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte Azerbaycan Bakü deprem son dakika gelişmeleri...
AZERBAYCAN'DA KORKUTAN DEPREM!
AA'nın haberine göre; Azerbaycan, bugün yerel saatle 08.16'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin Hazar Denizi merkezli olduğu belirtildi.
Tarih ve Saat: 08:16
Büyüklük: 5.6
Deprem Merkezi: Hazar Denizi, Azerbaycan
Derinlik: 68 km
Başkent Bakü'de de hissedilen deprem, bölgede endişe ve panik yarattı. Depremin etkisiyle oluşan hasar veya can kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ANDROİD DEPREM UYARILARI SİSTEMİ UYARDI!
Yakın çevredeki depremlerle ilgili uyarı almayı sağlayan sistem bu sabah saat 07.15'de Sumqayıt, Azerbaycan merkezinden 64 km uzakta 5.4 şiddetinde bir deprem olduğunu bildirdi. Farklı kaynaklarda deprem 5.6 olarak da yer alıyor.
Android Deprem Uyarıları Sistemi, yakındaki deprem sallantısının algılandığı bölgelerdeki Google Konum Doğruluğu özelliğinin açık olduğu Android telefonların cihaz ve sensör verilerini kullanır.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
ETKİLENEN ÜLKELER
Deprem Uyarıları Sistemi etkilenen ülkeler arasında Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan olduğu bilgisine de yer verdi.
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- AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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