AZERBAYCAN DEPREM SON DAKİKA! 7 Aralık 2023 Azerbaycan Bakü’de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Azerbaycan'da bugün sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen 5 ve üzeri şiddette bir deprem, Sumqayıt bölgesini sarsarak endişe yarattı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte Azerbaycan Bakü deprem son dakika gelişmeleri...

AZERBAYCAN'DA KORKUTAN DEPREM!

AA'nın haberine göre; Azerbaycan, bugün yerel saatle 08.16'da 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamada, depremin Hazar Denizi merkezli olduğu belirtildi.

Tarih ve Saat: 08:16

Büyüklük: 5.6

Deprem Merkezi: Hazar Denizi, Azerbaycan

Derinlik: 68 km

Başkent Bakü'de de hissedilen deprem, bölgede endişe ve panik yarattı. Depremin etkisiyle oluşan hasar veya can kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.