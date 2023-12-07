CHP'li belediyelerde iş bilmezliğe 'sabotaj' ya da 'komplo' kılıfı! Hep bir bahane
Edirne'de, çeşmelerden kirli su akması ve bazı bölgelere su verilememesi üzerine,CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını iddia etti. Gürkan’ın ‘Sabotaj yapıldı’ demesi, akıllara CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı’nı getirdi. Subaşı da ekipleri 14 köpeği katledince “Komplo var” açıklamasında bulunmuştu.
Edirne'de son günlerde yaşanan su kesintileri vatandaşı çeşmelere mecbur bıraktı.
CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını iddia etti. Kentin yüzde 10'una su verilemezken, susuz kalan vatandaşlar, çeşmelerin başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.
SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI
Lokantacı Enver Güler (47), "Sabotaj olma ihtimali yok. İnsanlarda sağlık sorunları başladı. Kızımı akşam ishal dolayısıyla acile götürdük" dedi.
İbrahim Yenilmez (46) ise "Sabotaj olacağını hiç düşünmüyorum. Baraj içerisindeki bir yere nasıl sabotaj olsun. Ben dün gece üniversite hastanesindeydim. Hastanedeki görevliler sürekli suları kullanmayın diye uyarıyorlar." ifadelerini kullandı.
Figen Toprak, "Ne duş alabiliyoruz, ne tuvaletlerimiz temizlenebiliyor. Sağdan soldan sular alıp eve götürüyoruz. Temizlik problem olmaya başladı." dedi.
"TEPKİLER VAR"
Edirne Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Çapoğlu "Oradaki demir ya da halatlar suyla temas halinde olduğu için her an korozyona uğrayıp parçalanmaya müsait. Şirket yetkilisinin bize söylediği, platformun su alma yapısının garanti ömrünün bittiği yönünde" dedi.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise, "Vatandaş çözüm bekliyor. Bu işi başka taraflara çekip siyaset malzemesi yapmaya gerek yok. En acil şekilde bu işin çözülmesi gerekiyor. Burası belediyenin sorumluluk alanında olan bir yer. Buradaki güvenliği sağlamakta belediyenin sorumluluğunda eğer bu sabotajsa bu yine belediyenin zafiyetini gösteriyor" diye konuştu.
HEP BİR BAHANE
Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı'nda bulunan 14 köpek geçtiğimiz hafta iğneyle öldürülmüş, belediyenin sorumluluk alanının dışına çıkarılarak yol kenarına atılmıştı.
Skandal sonrası yanına barınak sorumlusu veteriner Nedret Avcı'yı da alarak açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, "Komplo kuruldu, linç kampanyasıyla karşı karşıyayız" demişti. Olayla ilgili tutuklanan 4 kişi arasında Başkan Subaşı'nın yanına alarak poz verdiği veteriner Nedret Avcı da vardı.
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