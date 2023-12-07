CHP’li belediyelerde iş bilmezliğe ’sabotaj’ ya da ’komplo’ kılıfı! Hep bir bahane

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise, "Vatandaş çözüm bekliyor. Bu işi başka taraflara çekip siyaset malzemesi yapmaya gerek yok. En acil şekilde bu işin çözülmesi gerekiyor. Burası belediyenin sorumluluk alanında olan bir yer. Buradaki güvenliği sağlamakta belediyenin sorumluluğunda eğer bu sabotajsa bu yine belediyenin zafiyetini gösteriyor" diye konuştu.