CHP’de sözde değişim rüzgarı! 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen 6.kez aday: Genel başkanın talimatı ile başvuru yaptım

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek yola çıktı ancak Kemal Kılıçdaroğlu gibi pazarlık siyaseti ve HDP ile yakın temas bitmedi. Özel koltuğa oturduğu kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Osman Kavala'ya selam çaktı. Yine HDPKK'lı Pervin Buldan ile operaya giderek Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öptü.