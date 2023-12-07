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CHP'de sözde değişim rüzgarı! 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen 6.kez aday: Genel başkanın talimatı ile başvuru yaptım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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CHP’de sözde değişim rüzgarı! 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen 6.kez aday: Genel başkanın talimatı ile başvuru yaptım

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel değişim çıkışı yaparken bu değişimin lafta kaldığına yönelik olaylar yaşanmaya devam ediyor. Nitekim 86 yaşındaki CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 6. kez aday olmak için başvuru yaparken Büyükerşen "Genel başkandan gelen talimat üzerine aday adaylığımı başvurumu yaptım" dedi.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Özgür Özel'in talimanı ile aday adaylık başvurusu yaptığını açıkladı.

NE "DEĞİŞİM" AMA!

CHP'de hezimet yaşanan genel seçimlerin sabahında ortalık Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" sözleriyle karıştı.

13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu kapan Özgür Özel delege borsası iddialarının döndüğü kurultay sonrası CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savruluyor.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek yola çıktı ancak Kemal Kılıçdaroğlu gibi pazarlık siyaseti ve HDP ile yakın temas bitmedi. Özel koltuğa oturduğu kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Osman Kavala'ya selam çaktı. Yine HDPKK'lı Pervin Buldan ile operaya giderek Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öptü.

ADAYLAR BELİRLEME SÜRECİNDE ESKİ SİSTEME DEVAM

Kurultayda adaylar için "ön seçim" yapılacak diyen Özgür Özel daha sonra çark ederek eski sistemi devam ettirdi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN 6. KEZ ADAY OLMAYA ÇALIŞIYOR

CHP yerel seçim için aday çalışmalarını sürdürürken 86 yaşındaki CHP'li Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvuru yaptı.

Özgür Özel'in "Partide gençlere ve kadınlara daha fazla yer vereceğiz" vaatleri de gündemdeyken 86 yaşında Yılmaz Büyükerşen'in aday adaylığı tepkiyle karşılandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: GENEL BAŞKANIN TALİMATIYLA BAŞVURU YAPTIM

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Yılmaz Büyükerşen Özgür Özel'in talimatı ile başvuru yaptığını söyledi.

CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Büyükerşen şunları söyledi:

"Önceki gün, il başkanımızın genel başkanımızla yaptığı görüşme sonrası, onun talimatı ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Genel başkanımızla daha önce görüştüğümde, büyükşehirlerin adaylığının mevcut başkanlarla devam edeceğini söylemişti. Ben 'olacağım, olmayacağım' demedim. Sadece Eskişehir'in seçimdeki durumunu konuştuk. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye başkanı Kazım Kurt da aynı yerden adaylık başvurusunu, genel başkandan gelen talimat üzerine yaptılar."

İNSAN KENDİNİ HİSSETTİĞİ YAŞTA SAYILIR

86 yaşında aday olmasına yönelik eleştirileri de kabul etmeyen Büyükerşen, "Yaşımı gündeme getiriyorlar. 8 Kasım'da 86 yaşına bastım. İnsan kendisini hissettiği yaşta sayar. Yaş meselesi ikide bir ortaya atılınca Türkiye'nin pek çok yerinden atasözleri geldi. Kendimi hiçbir zaman yaşlı hissetmedim." dedi.

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