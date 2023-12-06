Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul’da ’Kafes’lendi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Silahlı Yaralama' ve 'Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma' suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Shaun Monaghan'ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.