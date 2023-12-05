Cezayir’de Türkiye-Cezayir ikili iş görüşmeleri toplantısı yapıldı! 1,7 milyar dolarlık yatırım...

"ÇOK SAYIDA FAYDALI NETİCE ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Büyükelçi Küçükyılmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'den Cezayir'e yılda ortalama 500 ihracatçı ile yatırımcı firmanın geldiğini belirterek, "Ticaret heyetlerinin, iş forumlarının, fuarların ve bunların sayesinde hayat bulan yüz yüze görüşmelerin çok faydalı neticelerini almaya devam ediyoruz." dedi.

Küçükyılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e düzenlediği resmi ziyareti hatırlatarak, "Biz de iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri en üst seviyede tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk ve Cezayirli özel sektörün iki ülke ilişkilerine etkisinin yadsınamayacak derecede önemli olduğuna dikkati çeken Küçükyılmaz, "Özel sektörlerimiz olarak sizler, karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile iki ülkenin ortak kader bağını gittikçe güçlendirmekte, aynı zamanda siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi de tahkim etmektesiniz." şeklinde konuştu.

Küçükyılmaz, Türkiye'nin ticari ve ekonomik hedeflerine daha kısa sürede ulaşmak için Cezayir ile bir Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine kısa süre içinde başlayacağını, böylece ihracatçıların önündeki bazı engellerin de kaldırılmış olacağını sözlerine ekledi.

UİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların katılımcıların birlikte çalışmasını sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını belirterek, Türkiye'den gelen heyette otomotiv, tekstil, makina sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerden onlarca yatırımcını yer aldığını söyledi.