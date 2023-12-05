Cezayir’de Türkiye-Cezayir ikili iş görüşmeleri toplantısı yapıldı! 1,7 milyar dolarlık yatırım...
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Uludağ İhracatçılar Birliği’nin (UİB) organize ettiği ikili iş görüşmeleri toplantısı, başkent Cezayir’de gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın katıldığı toplantıda, Türkiye ile Cezayir'den yüzlerce iş insanı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.
"ÇOK SAYIDA FAYDALI NETİCE ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Büyükelçi Küçükyılmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'den Cezayir'e yılda ortalama 500 ihracatçı ile yatırımcı firmanın geldiğini belirterek, "Ticaret heyetlerinin, iş forumlarının, fuarların ve bunların sayesinde hayat bulan yüz yüze görüşmelerin çok faydalı neticelerini almaya devam ediyoruz." dedi.
Küçükyılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Kasım'da Cezayir'e düzenlediği resmi ziyareti hatırlatarak, "Biz de iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri en üst seviyede tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk ve Cezayirli özel sektörün iki ülke ilişkilerine etkisinin yadsınamayacak derecede önemli olduğuna dikkati çeken Küçükyılmaz, "Özel sektörlerimiz olarak sizler, karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile iki ülkenin ortak kader bağını gittikçe güçlendirmekte, aynı zamanda siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi de tahkim etmektesiniz." şeklinde konuştu.
Küçükyılmaz, Türkiye'nin ticari ve ekonomik hedeflerine daha kısa sürede ulaşmak için Cezayir ile bir Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine kısa süre içinde başlayacağını, böylece ihracatçıların önündeki bazı engellerin de kaldırılmış olacağını sözlerine ekledi.
UİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların katılımcıların birlikte çalışmasını sağlama noktasında önemli bir rol oynadığını belirterek, Türkiye'den gelen heyette otomotiv, tekstil, makina sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlerden onlarca yatırımcını yer aldığını söyledi.
"10 MİLYAR TİCARET TACHİME KISA SÜREDE ULAŞACAĞIZ"
Arıncı, Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine dikkati çekerek, "Bizim de amacımız, bugün karşılıklı görüşmeleri yaparak, bizim getirdiğimiz firmaları Cezayirli katılımcılarla beraber bize hedef olarak gösterilen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine kısa sürede ulaşmaktır." dedi.
Cezayir'in iş anlamında büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Arıncı, Cezayir'de yapılan çalışmaların aynı zamanda komşu ülkeler aracılığıyla tüm Afrika'ya yayılabileceğini kaydetti.
Öte yandan Cezayir merkezli Arap-Afrika Yatırım ve Gelişim Merkezi Başkanı Muhammed Emin Butalbi ise, Cezayir'in Türkiye ile stratejik ortaklığı güçlendirme konusunda çok istekli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'den de bu yönde güçlü bir arzu olduğunu ve bunun Cezayir'e yapılan yoğun yatırımla şekillendiğini vurguladı.
Cezayir milli petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach'ın Türkiye'de 1,7 milyar dolar değerinde bir yatırım yaptığını hatırlatan Butalbi, kazan kazan modelinin iki ülkenin yararına olduğunu ve bunun stratejik ortaklığın bir parçası olduğunu ifade etti.
Butalbi, Cezayir devletinin çıkardığı yeni yatırım kanunuyla yabancı yatırımcılara çok fazla kolaylık ve teşvik sağladığını belirterek, bunun Türk yatırımcı için de önemli bir fırsatı teşkil ettiğini kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4 Aralık 2023 Pazartesi reyting sonuçları! Safir, MasterChef, Ömer! Dün akşamın reyting birincisi...
- Konut, tüketici, taşıt kredisi faiz oranları yeni liste 2023! İş bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
- Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- Görenler inanamıyor! Kayaların içinden çil çil altın çıktı! 160 bin dolar değerinde...
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL, kaç dolar olacak? Sistem gereksinimleri, haritası...
- 2024 ALES ne zaman yapılacak? Yeni ALES-1 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 ALES SINAV TAKVİMİ!
- Bankalar yeni oranları duyurdu! 120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi...
- SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
- Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece hangi gün? Kış gündönümü tarihi...
- Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Çalışan ve çiftçi emeklilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
- ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM son dakika! 5 Aralık 2023 ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir?
- 1999-2000-2005 SGK girişliye erken emeklilik Meclis kapısında! 7.200 güne 5 yıl kazanç jesti vurdu! Kadın/erkek yaş, prim tablosu çizildi!