Yerel seçimler ne zaman? 2024 YSK takvimi ile muhtarlık ve belediye seçim tarihleri...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2024 yerel seçimlerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Belediye ve muhtarlık seçimlerine katılacak olan vatandaşlar için merakla beklenen tarih netleşti. 2024 yerel seçimleri, Türkiye genelinde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının belirleneceği önemli bir demokratik süreci temsil edecek. Peki, yerel seçimler ne zaman? İşte haberin detayları...
Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve mahalle muhtarları belirleniyor. 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı ve YSK tarafından belirlenen takvime göre seçimler, Mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman?
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?
Yerel seçimler ( Belediye seçimleri) Her 5 yılda bir düzenlenir, büyük heyecan ve merak uyandırır. En son Belediye seçimleri 2019 yılında yapılmıştı.
2024 yerel seçimlerinin tarihide belli oldu. Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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