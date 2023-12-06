CHP’nin dinmeyen HEDEPKK aşkı! Yerel seçimler öncesi yanlayan yanlayana: HEDEP’siz başarılı olamayız

HEDEP'SİZ BAŞARI OLMAZ

İYİ Partili seçmenler bize de oy verebilir. HEDEP yerel seçim için herkesle görüşürüz dedi. Önemli ve disiplinli bir seçmen kitleleri var. Başarı sağlanacaksa bu HEDEP'siz olmaz. İşbirliği olacak şeffaf bir şekilde olmalı. Daha zaman da var kendi durumumuza bakacağız.