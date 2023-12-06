CHP'nin dinmeyen HEDEPKK aşkı! Yerel seçimler öncesi yanlayan yanlayana: HEDEP'siz başarılı olamayız
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde ittifak şimdilik masadan kalkarken CHP'li isimlerin HEDEP'e yanlamaları devam ediyor. Özgür Özel Türkiye düşmanlarının elini öperken, HEDEP'i şeytanlaştırmayacağını ifade etti. Bu gelişmenin ardından HEDEP'ten görüşmeye hazırız mesajı gelirken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada HEDEP olmadan başarının olmayacağını ima etti. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu sonrası koltuğa oturan Özgür Özel HEDEPKK ile yakın ilişki içinde olurken yerel seçimler öncesi ittifak konusu yeniden gündeme geldi.
HEDEP'E YANLAMAYA BAŞLADI: ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Özgür Özel, HEDEP'in TBMM'de CHP grubunun yanında bir siyasi parti olduğunu vurgulayarak ittifak için zemin yokladı. HEDEP'lilerle hiçbir sorunu olmadığını belirten Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" açıklamasında bulunmuştu.
"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"
Özgür Özel, Kandil'in uzantısı HEDEP Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletide Türkiye düşmanlığı ile bilinen soprano Pervin Chakar sahne aldı. Dinlentinin ardından sahneye çıkan Özel, Türkiye düşmanı soprano Chakar'ın önüne eğilerek elini öptü.
Bu gelişmeler yaşanırken HEDEP de CHP'ye yanlamaya başladı. HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşurken CHP'ye mesaj gönderdi.
"HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"
Grup toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Hatimoğulları CHP ile görüşme yapılmasına ilişkin sorulan soruya "Herkesle görüşmeye hazırız. Herkesin görüşme talebine açığız" ifadelerini kullandı.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İYİ PARTİ VE HEDEP'LİLERDEN OY İSTEYECEĞİZ"
İYİ Parti'nin kuruluşunda en geniş ittifakı yaptık. Kendi kararlarıdır saygı duyarız. Bütün büyükşehirlerde İYİ Partili ve HEDEP'li seçmenlerden oy isteyeceğiz.
HEDEP'SİZ BAŞARI OLMAZ
İYİ Partili seçmenler bize de oy verebilir. HEDEP yerel seçim için herkesle görüşürüz dedi. Önemli ve disiplinli bir seçmen kitleleri var. Başarı sağlanacaksa bu HEDEP'siz olmaz. İşbirliği olacak şeffaf bir şekilde olmalı. Daha zaman da var kendi durumumuza bakacağız.
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