Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan yerel seçim mesajı! CHP HEDEP ile nikah tazeleme konusunda bir hayli hevesli | İstanbul ve Ankara’nın adayı kim olacak?

Başkan Erdoğan, Mayıs ayında genel seçimler yapıldı. "Birlikte kazanacağız" sloganıyla seçim çalışması yürüten Millet İttifakı bileşenleri kaybetti. Siz yani Cumhur İttifakı kazandı. Ancak şimdi yerel seçimlere doğru giderken tekrar bir ittifak arayışı içinde oldukları görülüyor, Millet İttifakı bazı bileşenlerinde. Özellikle CHP bu konuda biraz daha istekli görünüyor. Ancak dün İYİ Parti tarafından bu teklifleri reddedildi. Sizin bu konuda bir teklifiniz var mı efendim? Ne dersiniz? şeklindeki soruya yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, "Bizim Cumhur İttifakı olarak içimizde böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Ekibimiz şu anda muhataplarıyla görüşmelerini yaptı, yapıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile bu konuda ana çerçevede görüşmelerimizi yaptık, adımlarımızı zaten attık, atıyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'ndaki sağlıklı çalışma şartları görünen o ki karşı tarafta yok. Bizler de şu an itibarıyla bu sağlıklı gidişi herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeden devam ettireceğiz. "Yeniden İstanbul" diyorsak, "Yeniden Ankara" diyorsak bu iller başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında çok çalışıp Cumhur İttifakı olarak seçimi kazanmalıyız. Zira İstanbul'un, Ankara'nın çektiği çileler ortada. İllerimizde vatandaşımızı, halkımızı inşallah karamsarlığa sürüklemeyecek adaylarla yeni bir sıçramayı yapacağız. Cumhur İttifakı olarak da en güzel şekilde 31 Mart seçimlerinden zafere çıkacağız." ifadelerini kullandı.