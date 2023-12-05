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Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 68 Türk vatandaşı Mısır'a getirildi

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 68 Türk vatandaşı Mısır’a getirildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türk vatandaşlarının Gazze’den tahliyesine devam ediliyor. Son olarak 68 Türk vatandaşı ve aile yakınının dün gece Gazze’den Mısır’a geçişi sağlandı. Vatandaşların bugün Türkiye'ye ulaşmalarının öngörüldüğü belirtildi.

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