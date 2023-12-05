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Ulaşımda hedef sıfır emisyon! Bakan Uraloğlu tek tek sıraladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Ulaşımda hedef sıfır emisyon! Bakan Uraloğlu tek tek sıraladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sürdürülebilir ulaşım türlerini desteklediklerini belirterek, "Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2053 yılına kadar kara yolu yük taşımacılığı payını yüzde 72'den yüzde 57'ye düşürürken demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz," ifadesini kullandı.

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