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Teröristlere 'Pençe' darbesi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Teröristlere ’Pençe’ darbesi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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