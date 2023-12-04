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Emine Erdoğan'dan 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü mesajı: Suyumuz kaybolmasın geleceğimiz yok olmasın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2023
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Emine Erdoğan’dan 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü mesajı: Suyumuz kaybolmasın geleceğimiz yok olmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' mesajında, "Suyumuz kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın" ifadelerini kullandı.

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