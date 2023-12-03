TBMM'de yoğun mesai! Torba yasa görüşmeleri sürüyor
TBMM'de gündem yine yoğun olacak. Meclis'te bu hafta 86 maddelik torba yasa ile ilgili görüşmeler sürerken, TBMM Genel Kurulu'nda da çalışan emeklilere 5 bin TL ek ödemeye ilişkin düzenleme de ele alınacak.
TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
Haftalık çalışmasına 5 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.
Teklife göre, vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak. Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırılıyor.
Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltilecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçlarıyla da Türkiye içinde iki nokta arasında hava yolu ile ticari amaçla yolcu, posta ve yük taşımaları yapılabilecek.
Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler, elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.
Yurt dışına verilen bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden 1 Ocak 2023'ten itibaren elde edilen kazancın tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi halinde, beyanname üzerinden yüzde 80'i indirim konusu yapılabilecek. Çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira verilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yerlerde, 31 Aralık 2025'e kadar fahiş fiyat tespit edilmesi halinde ceza tutarı 10 kat uygulanacak.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak. Komisyon, tartışmalara neden olan uygulamalarla ilgili TikTok temsilcilerini dinleyecek. TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, komisyonda açıklamalarda bulunacak.
Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.
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