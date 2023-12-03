TBMM’de yoğun mesai! Torba yasa görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini ve deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Haftalık çalışmasına 5 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da, teklif için 8 Aralık cuma günü de mesai yapılması planlanıyor.