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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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