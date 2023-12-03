"Thieves in Law"ın yöneticilerinden "Shamil Amirov” İstanbul'da yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

"Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."