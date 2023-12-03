"Thieves in Law"ın yöneticilerinden "Shamil Amirov” İstanbul'da yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” organize suç örgütü yöneticilerinden “Shamil Amirov” İstanbul’da yapılan “Kafes-15” operasyonuyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütünün yöneticilerinden Shamil Amirov'un, "Kafes-15" operasyonunda İstanbul'da yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan Interpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığının tespit edildiğini belirtti.
Kafes-15 operasyonuyla yakalanan Amirov'un Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden olduğunu kaydeden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."
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