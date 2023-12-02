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Bakan Özhaseki duyurdu: Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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Bakan Özhaseki duyurdu: Hatay’da ay sonuna kadar 7 bine yakın ev hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da depremin ardından yapımına başlanan 45 bin 186 bağımsız bölümün inşasının devam ettiğini belirterek, "Bu ay sonuna kadar, toplam 6 bin 979 evimizi hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

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