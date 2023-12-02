Dijital telif yasası | Komisyon girişimlerini hızlandırdı! Emeğin karşılığı için seferberlik

TÜRKİYE'DE HAREKETE GEÇTİ

Google, Facebook, İnstagram ve daha bir çok dijital platform, dijital içerik üreticileri üzerinden yılda milyarlarca dolar kazanıyor. Ama karşılığında Türkiye'deki üreticilere hiç bir ücret ödemiyor.

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav:

"İnstagram, Whatsapp ve Facebook'u bünyesinde bulunduran Meta grubunun yıllık kazancı 3.2 milyar dolar. Siz bir içerik üretiyorsunuz ve bu sosyal medya mecraları, internet servis sağlayacıları sizin bu içeriğinizi Türkiye'de 1 milyon civarı internet takipçisi olan bir ortamda rahatlıkla pervasızca yayınlayabiliyorlar. Yani sizin eseriniz bir anda 71 milyon kişi erişebiliyor. Fakat siz bundan hiçbir karşılık almıyorsunuz."

İşte bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu bir adım attı. Aynı Amerika ve AB üyesi ülkelerde olduğu gibi bir yasa çıkarmak için yola koyuldu.