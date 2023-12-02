Eser siyasetinin yeni durağı İskenderun! 20 dakikalık yol 2 dakikaya düştü

Proje ile; otoyoldan devlet yoluna kavşak düzenlemesi yaparak, özellikle ağır tonajlı ve sınai amaçlı trafiğin İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ne ve demir-çelik tesislerine ulaşım standardını artırdık. Organize Sanayi Bölgesi, Demir çelik tesisleri ve bölgede hizmet veren 2 adet limanın otoyola bağlantısı, İskenderun kavşağı üzerinden 20 dakikada sağlanırken kavşağımız ile sadece 2 dakikaya düştü. Böylece bölgede üretilen ürün ve hizmetlerin İskenderun Limanı'na ve pazarlara hızlı ve konforlu ulaşımını tesis ettik. Ayrıca bu bağlantımız sayesinde zamandan 263 milyon TL, akaryakıttan 228 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 491 Milyon TL tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 27,930 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.



Bakan Uraloğlu'nun açılış konuşmasından ardından kurdele kesimiyle program sona erdi.