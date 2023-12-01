Yerel seçim maratonu başlıyor! Takvim belli oldu! Karar Resmi Gazete'de...
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 31 Mart 2024 tarihinde ülkemizde gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıcı 1 Ocak 2024 tarihi olurken, partilerin oy pusulasındaki yerleri 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura çekiminde belli olacak. İşte detaylar...
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası şimdi de yerel seçimlere doğru giderken seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 OCAK 2024 İTİBARIYLA BAŞLIYOR
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
OY PUSULASINDAKİ YERLER 27 OCAK'TA BELLİ OLACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Takvime göre; seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak günü ilan edilecek, oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura ile belli olacak.
SEÇİM YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Siyasi partilerin il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini, bağımsız aday olacak kişilerin ise başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak, 30 Mart saat 18.00'de ise sonlanacak. Seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
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