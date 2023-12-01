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Yerel seçim maratonu başlıyor! Takvim belli oldu! Karar Resmi Gazete'de....

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Giriş: 01.12.2023 10:39
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 31 Mart 2024 tarihinde ülkemizde gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıcı 1 Ocak 2024 tarihi olurken, partilerin oy pusulasındaki yerleri 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura çekiminde belli olacak. İşte detaylar....
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