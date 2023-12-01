01 Aralık 2023, Cuma
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Yerel seçim maratonu başlıyor! Takvim belli oldu! Karar Resmi Gazete'de....
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 31 Mart 2024 tarihinde ülkemizde gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı. Seçim takviminin başlangıcı 1 Ocak 2024 tarihi olurken, partilerin oy pusulasındaki yerleri 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura çekiminde belli olacak. İşte detaylar....