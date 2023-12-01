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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı bakanlıklara ve üniversitelere yeni atamalar gerçekleşti. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o atama kararları...

Son dakika haberleri... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bakanlıklara atanan o isimler...

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