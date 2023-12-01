Antalya’nın dev sağlık üssü gün sayıyor!

Hastanenin depreme dayanıklı olması için uygulanan izolatörlerden de söz eden Uzm. Dr. Emre Asiltürk, "Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası sağlık hizmetlerinin verildiği yapıların ayakta kalmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Büyük depremlere dayanıklı olması amacıyla şehir hastanemizde 718 izolatör kullanıldı. Hastane deprem olsa dahi en az hasarla ya da hiç hasar almadan sağlık hizmetini vermeye devam edebilecek" diye konuştu.

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