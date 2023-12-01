AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Özel’e sordu: Şimdi kimi hançerleyeceksiniz

Gazze'de insanlık dramı yaşandığını ifade eden Akbaşoğlu, İsrail'in Gazze'deki insani aranın ardından katliamlarına devam etme kararı aldığını söyledi. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Arzu edilir ki bu ateşkes, kalıcı barışa dönüşecek bir merhale olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin girişimlerini sürdürmeye devam ettiğini kaydeden Akbaşoğlu, Erdoğan'ın, insanlığın arzu ettiği barış ikliminin temsilcisi iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.