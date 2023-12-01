CHP'nin ortağı HEDEP'ten Cuma fetvası! Tuncer Bakırhan'dan garip çıkış: Kazasını kılarız
CHP'nin seçimlerdeki ortağı Kandil'in siyasi ayağı HEDEP yerel seçimler için çalışmalara başlarken HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkari'de miting düzenledi. Cuma saatinde konuşma yapan Bakırhan "Namazın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'nin ortaklarından HEDEP yerel seçim çalışmalarına başlarken HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkari'de açıklamalarda bulundu.
"NAMAZIN KAZASINI KILARIZ"
Cuma namazı saatinde konuşma yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kendisini dinleyen partililere seslenirken "Namazın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız" ifadelerini kullandı.
CHP İLE İTTİFAKTA TAM GAZ
Tuncer'in bu tavrı sosyal medyada büyük tepki çekerken CHP ile HEDEP arasında yerel seçimde ittifak çalışmaları da tam gaz devam ediyor.
KANDİL'E ÖZEL SELAM
Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek HEDEPKK'yı aklarken Kandil'e de selam çakmıştı.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Diğer yandan yerel seçimler öncesi HEDEP'e her türlü yanlamayı yapan Özgür Özel, Türkiye düşmanlığıyla bilinen Pervin Chakar'ın dinletisine katıldı. Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Pervin Buldan da eşlik etti. Diğer yandan törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.
DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan seçildiği kurultayda yaptığı ilk konuşmada, partilerinin ittifak ortağı HDP'nin eski Eş Başkanı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi.
HEDEP CHP'NİN İÇİNDEN ÇIKAN BİR PARTİ
CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, katıldığı canlı yayında, HEDEP ile yeni bir ittifakın sinyalini vererek, "Türkiye'nin çıkarı için her türlü görüşmeyi yaparız. HDP bizim içimizde olan bir parti." diye konuştu.
"MECLİS'TE ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İSTEYECEĞİZ"
HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan yaptığı açıklamada Öcalan'ın özgürlüğü için durmayacaklarını ve mücadele edeceklerini vurgularken, "Meclis'te halkımız adına Öcalan'ın özgürlüğünü isteyeceğiz." diyerek CHP'ye mesaj gönderdi.
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