CHP’nin ortağı HEDEP’ten Cuma fetvası! Tuncer Bakırhan’dan garip çıkış: Kazasını kılarız

CHP İLE İTTİFAKTA TAM GAZ

Tuncer'in bu tavrı sosyal medyada büyük tepki çekerken CHP ile HEDEP arasında yerel seçimde ittifak çalışmaları da tam gaz devam ediyor.

KANDİL'E ÖZEL SELAM

Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek HEDEPKK'yı aklarken Kandil'e de selam çakmıştı.