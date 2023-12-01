AK Parti’de hedef yerel seçim zaferi! Aday belirlemede anket süreci

Ar-Ge başkanlığının isim bazlı anketlerine ek olarak büyükşehir belediye başkanları da isim önerilmesi için anket çalışması yapıyor. Bu kapsamda ilçe belediye başkan adayları için belediyelerin yaptıracağı anket çalışması 5 Ocak'a kadar sürecek.