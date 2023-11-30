Engeller kalktı! Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un pedalsız versiyonu

Birçok farklı araç modeli üzerinde çalıştıklarını ama Togg ile çalışmanın ayrı bir mutluluk verdiğini belirten Altındağ, şunları kaydetti:

"Togg dijital bir araç. Entegrasyon için elverişli bir yapıya sahip. Ergonomi olarak da entegrasyon için uygun bir alan var. Bu 4'üncü Togg aracımız ve şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık. Yaş, boy, kilo gibi değişkenler önemli. Biz öncelikle ihtiyaca göre çalışıyoruz. Her aparat o araca ve kişiye özel."