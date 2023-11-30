Engeller kalktı! Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un pedalsız versiyonu
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'a engelli vatandaşların kullanımına uygun olacak şekilde l freni ve gaz uygulaması entegre edildi. İşte detaylar...
İstanbul Fuar Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 13'üncüsü düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"nde (EYAF EXPO 2023) engelliler için üretilen dijital ve teknolojik araçlar büyük ilgi görüyor.
Engelli Togg kullanıcıları için özel üretilen aparatlar, fuarda en çok dikkat çeken kolaylaştırıcı ekipmanlar arasında yer alıyor.
Koltuğun sağ tarafına entegre edilen aparat engellilerin fren, gaz, sinyaller ve kornayı kolay bir şekilde kullanmasına olanak sağlıyor.
Engelli bireyler kendi gereksinimlerini dikkate alarak üretilen aparatlar sayesinde "engelsiz" bir şekilde Togg'u kullanabiliyor.
"TÜM APARATLAR BİREYE ÖZEL ÜRETİLİYOR"
HNC Mobility Engelli ve Yaşlı Araçları firması Teknik İşler Direktörü Mehmet Rıza Altındağ, Togg'a başarıyla entegre edilen aparatın detaylarını AA muhabirine anlattı.
Altındağ, 4 farklı engelli için Togg'a aparat entegre ettiklerini belirterek, "Biz bu araçları tabii ki kişilerin ihtiyaçlarına uygun üretiyoruz. Bir engellinin neye ihtiyacı var sorusu üzerine çalışıyoruz. İlk önce engelli kişiyi anlamaya, sonra onun hayatını kolaylaştırabilecek aparatları yapıyoruz. Aparat sayesinde hem gaz, hem fren hem sinyalleri kullanmak mümkün." diye konuştu.
Birçok farklı araç modeli üzerinde çalıştıklarını ama Togg ile çalışmanın ayrı bir mutluluk verdiğini belirten Altındağ, şunları kaydetti:
"Togg dijital bir araç. Entegrasyon için elverişli bir yapıya sahip. Ergonomi olarak da entegrasyon için uygun bir alan var. Bu 4'üncü Togg aracımız ve şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık. Yaş, boy, kilo gibi değişkenler önemli. Biz öncelikle ihtiyaca göre çalışıyoruz. Her aparat o araca ve kişiye özel."
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