Bakan Uraloğlu açıkladı! Karayolları karla mücadeleye hazır

KIŞLA MÜCADELE KAR MÜCADELE MERKEZLERİNDE ANBEAN TAKİP EDİLECEK

Karla mücadele merkezlerinde de anlık yol durumunun takip edildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 480 adet karla mücadele aracı kameralarla, 5 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor" şeklinde konuştu.



"KIŞ ŞARTLARINDA YOLA ÇIKACAK SÜRÜCÜLER KIŞ LASTİĞİNİZİ TAKIN, ARAÇLARINIZDA ZİNCİR BULUNDURUN"

Bakan Uraloğlu, Bakanlık olarak yapılan çalışmaların yanında vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü ifade ederek, çağrıda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergâhı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir. Ayrıca vatandaşlarımız seyahat edecekleri zaman yolların durumunu ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından ya da KGM web sitesi üzerinden sunulan güzergâh analizi programı ile öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.





Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından araç parkını gezerek, yeni alınan ve bakımı yapılan kar ve buzla mücadele araçlarını inceledi. Hizmete alınan yeni araçların Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Bakan Uraloğlu, hizmete alınan kar küreme aracının direksiyonuna de geçerek, araç parkında tur attı. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde doğal afetlerde kullanılmak üzere hazırlanan Afet Acil Yardım Tırı'nı da inceleyen Bakan Uraloğlu, bakım aracına kış lastiği taktı.

'KIŞ LASTİĞİ İÇİN KARIN YAĞMASINI BEKLEMEYİN, UNUTMAYIN Kİ KIŞ LASTİĞİ KAR LASTİĞİ DEMEK DEĞİL'

Uraloğlu, yarından itibaren ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını hatırlatarak, sadece ticari araçların değil tüm araçların kış lastiği kullanması tavsiyesinde bulundu. Bakan Uraloğlu, "Kış lastiği için karın yağmasını beklemeyin, unutmayın ki kış lastiği kar lastiği demek değildir" dedi.