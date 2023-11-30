İmamoğlu yönetimindeki İBB borç batağında! BELTUR’un kaynakları eridi

Şirketin ayrıca toplam 111 milyon 462 bin 629,24 lira vadesi geçmiş borcu bulunduğu tespit edildi.

Sayıştay raporunda ayrıca, Beltur'un ileri tarihli düzenlenerek bir borçlanma aracı olarak kullandığı tespit edildi.

Raporda, şirket tarafından çeklerin vadeli olarak düzenlenip ödemelerin ötelenmesi nedeniyle, bugünkü yükümlülüklerin ileride elde edilmesi tahmin edilen nakit akışlarıyla karşılanmasına sebebiyet verildiği belirlendi.