İmamoğlu yönetimindeki İBB borç batağında! BELTUR’un kaynakları eridi
2019 yerel seçimi öncesi kürsülerde büyük vaatlerle vatandaşın gözünü boyayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ortaya koyduğu vasat yönetimle kendisinden bekleneni veremedi. Bunun örnekleri her geçen gün belirginleşirken, Sayıştay 2022 raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Beltur A.Ş'deki usulsüzleri tespit ederek uyardı. Buna göre; Beltur'un 2019 yılında 11 milyon 810 bin 916,79 TL net anaparası bulunurken, 2019 sonrası Ekrem İmamoğlu yönetimiyle birlikte şirketin öz kaynaklarının da eridiği bildirildi.
Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçmesiyle birlikte belediyede tehlike çanları çalmaya başladı.
BELTUR EKSİDE
Sayıştay raporuna göre, Beltur öz kaynaklarının yıllar itibariyle gerçekleşen zararlar nedeniyle karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiği, bu nedenle şirket aktiflerinin, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını karşılamadığı görüldü.
Raporda 2022 yılı sonu itibariyle Beltur'un öz kaynaklarının eksi 128 milyon 820 bin 102,98 lira olduğu belirlendi.
ŞİRKET İÇİN KIRMIZI ALARM
Raporda öz kaynakların her yıl artarak erimesinin şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.
BELTUR BORÇ BATAĞINA SAPLANDI
Şirketin ise eriyen kaynaklarını baskılamak için Küçük Çamlıca, Su Köşkü, Malta Köşkü, Sarı Köşk ve Pembe Köşk'deki operasyonların sonlandırmasının planlandığını aktarıldı.
Şirketin ayrıca toplam 111 milyon 462 bin 629,24 lira vadesi geçmiş borcu bulunduğu tespit edildi.
Sayıştay raporunda ayrıca, Beltur'un ileri tarihli düzenlenerek bir borçlanma aracı olarak kullandığı tespit edildi.
Raporda, şirket tarafından çeklerin vadeli olarak düzenlenip ödemelerin ötelenmesi nedeniyle, bugünkü yükümlülüklerin ileride elde edilmesi tahmin edilen nakit akışlarıyla karşılanmasına sebebiyet verildiği belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayları 2024 başlangıçları hangi tarihte? İşte Diyanet kandil ve dini günler takvimi...
- Çalışan emekliye 5.000 TL ikramiye sorgulama ekranı 2023 | 4 milyon emeklinin ikramiye ödeme takvimi belli oldu mu? Meclis sonrası Tahsis numarasına göre...
- MTV ÖDEME EKRANI gib.gov.tr | Ek MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, ödemeler saat kaçta bitiyor, ne kadar kaç TL?
- SMS kargo dolandırıcılığı nedir, gelen linke tıklarsan ne olur? Telefona gelen b050 sms kodu ne anlama geliyor? ADABEYAN mesajı nedir, dolandırıcı mı?
- 1999-2008-2009 tarihlerine 6 yıl erken emeklilik! SGK fırsat kapısını araladı! 2160 günle...
- Taşerona kadro torbadan çıktı! 4D'li 90 bin taşerona kadro var mı, ne zaman çıkacak? Meclis damgayı basacak
- ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
- Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
- MEB'den son dakika müfredat kararı! Binlerce öğrenci için değişiklik! Derslerde artık...
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
- Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...
- Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...