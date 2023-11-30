Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

Mega kent İstanbul'u dün fırtına ve sağanak vurdu. Birçok ilçede sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Beykoz'da toprak kayması sonucu 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul'daki şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından Silivri de suya gömüldü. Semizkumlar Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası Altınorak sitesinde Çamurlu Deresi bir anda taşmaya başladı ve o dakikalardan itibaren onlarca villayı da su bastı. Vatandaşlar ise CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve İSKİ'ye isyan etti. Bölgelerden son detayları A Haber ekipleri aktardı.