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Haberler Galeri Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

Mega kent İstanbul'u dün fırtına ve sağanak vurdu. Birçok ilçede sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Beykoz'da toprak kayması sonucu 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul'daki şiddetli fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından Silivri de suya gömüldü. Semizkumlar Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası Altınorak sitesinde Çamurlu Deresi bir anda taşmaya başladı ve o dakikalardan itibaren onlarca villayı da su bastı. Vatandaşlar ise CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve İSKİ'ye isyan etti. Bölgelerden son detayları A Haber ekipleri aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:14
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Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da toprak kayması meydana geldi.

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Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltılırken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

Olay, dün gece saat 20.00 sıralarında İstanbul Beykoz ilçesi, Ortaçeşme Mahallesi, Kosova Sokak'ta meydana geldi.

Beykoz'da gün boyu devam eden sağanak yağışın etkisiyle toprak kayması meydana geldi.

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Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

Olayın yaşandığı sokaktaki gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken toprak kaymasının yaşandığı sokaktaki 3 gecekondu mühürlendi.

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Sağanak ve fırtına sonrası İstanbul perişan! Altyapı bitik! Vatandaş İBB ve İSKİ’ye öfkeli…

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"
Olayda evi zarar gören Bayram Bozkurt, "Yoğun yağış vardı. O sebeple yukarıdan yağmur suyu benim çatıma geldi ve sonra o yağmur suyu ağaçları devir benim eve geldi. Amcamın kızı içerideydi. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.