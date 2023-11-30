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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin için dua edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2023
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz.

Yüce Rabbimiz yapmış olduğumuz kavli ve fiili dualarımızı kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

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