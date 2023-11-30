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Başkan Erdoğan BAE'ye gidiyor

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Giriş: 30.11.2023 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yola çıktı. Erdoğan zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler de yapacak ve bu görüşmelerde Gazze'deki son durumu değerlendirilecek.
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