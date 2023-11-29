29 Kasım 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere BAE'ye gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere BAE’ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

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