Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu! 11 mürettebat kurtarıldı! 600 ton dizel yakıt...

Geminin bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunduğu öğrenildi.

"Gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir"

11 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Yaşanan olay sonrası valilik bünyesinden yapılan paylaşımda 11 mürettebatın kurtarıldığı ve geminin durumunun hava koşulları nezdinde inceleneceği belirtilirken, söz konusu açıklamada, "Sahil Güvenlik Komuta Merkezi'nden alınan bilgiye göre; içinde 600 ton petrol bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadriye Ana isimli gemi, gece 01.07'de Zeytinburnu Sahili bölgesinde karaya oturmuştur. Gemide bulunan 11 mürettebat; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yapılan ilk incelemede olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının meydana gelmediği tespit edilmiş olup gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.