Türkiye’nin gölgesi Gazze’nin üzerinde! Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: 214 ton yardım taşıdık

Son günlerde Gazze'deki çatışmalara kısa süreliğine insani ara verilmesinin olumlu bir adım teşkil ettiğini aktaran Uraloğlu, "Buna mukabil, asıl beklentimiz, çatışmaların tamamen sona ermesi ve iki devletli çözüm temelinde, Filistin'de adil ve kalıcı barışa yönelik bir sürecin gecikmeksizin başlatılmasıdır. Zira biliyoruz ki, Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan ne bölgemizde ne de dünyada kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkündür. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulması, sürdürülebilir adil bir barışın tek seçeneğidir. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki tüm girişimlerimizle, akan kanın bir daha tekrarlanmamak üzere durması ve Filistin'de kalıcı barışın tesisi için elimizden gelen her türlü katkıyı göstermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN