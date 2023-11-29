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25 bin konutluk dev hamle!

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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25 bin konutluk dev hamle!

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için 25 bin konutluk dev projeye start verildi. Başkan Beyazgül, “Kuzey Şehir Konutları’nda ilk etabı 2024’te teslim edeceğiz” dedi.

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