Gazze’den Türkiye’ye hasta tahliyesi!

A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Türkiye'nin üçüncü nakli diyebiliriz bu ve son da olmayacak. Bundan önce 2 defa daha nakil gerçekleşmişti. Şu anda dakikalar öncesinde Gazzeli 23 hastayı taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak Ankara'ya iniş yaptı. Böylelikle üçüncü tahliye de gerçekleşmiş oldu. 23 hastanın yanında 21 de refakatçi bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu anda uçağın başında hastaları bekliyor. Hepsi ile de teker teker ilgileniyor. Daha önceki nakillerde de Bakan Koca hastaları tek tek karşılamıştı.

Burada her hasta için ambulanslar da hazır bir şekilde bekliyor. Dikkatli şekilde uçaktan çıkarılacak ve bu ambulansa alınacak hastalarda ardından Başkent'teki hastanelere götürülecek ve tedaviler burada devam edilecek.

Türkiye bu noktada Gazze'ye insanlık köprüsü kuruyor diyebiliriz. Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri ile daha önceden de hasta nakilleri Türkiye'ye yapılmıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye şu ana kadar 88 hasta ve 3 yaralı çocuk getirilmişti. Bugünde 23 hasta ve 21 refakatçi an itibarıyla Türkiye'ye getirilmiş durumda.

Rakamlar baktığımızda şu ana kadar Gazze'den Türkiye'ye 111 hasta getirilmiş oldu.

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