Gazze'den Türkiye'ye hasta tahliyesi!
Gazze'den Türkiye'ye hasta tahliyesi yapılmaya devam ediyor. 23 hasta, 21 refakatçi Gazze'den uçakla Türkiye'ye getirildi.
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Türkiye'nin üçüncü nakli diyebiliriz bu ve son da olmayacak. Bundan önce 2 defa daha nakil gerçekleşmişti. Şu anda dakikalar öncesinde Gazzeli 23 hastayı taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait uçak Ankara'ya iniş yaptı. Böylelikle üçüncü tahliye de gerçekleşmiş oldu. 23 hastanın yanında 21 de refakatçi bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu anda uçağın başında hastaları bekliyor. Hepsi ile de teker teker ilgileniyor. Daha önceki nakillerde de Bakan Koca hastaları tek tek karşılamıştı.
Burada her hasta için ambulanslar da hazır bir şekilde bekliyor. Dikkatli şekilde uçaktan çıkarılacak ve bu ambulansa alınacak hastalarda ardından Başkent'teki hastanelere götürülecek ve tedaviler burada devam edilecek.
Türkiye bu noktada Gazze'ye insanlık köprüsü kuruyor diyebiliriz. Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri ile daha önceden de hasta nakilleri Türkiye'ye yapılmıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye şu ana kadar 88 hasta ve 3 yaralı çocuk getirilmişti. Bugünde 23 hasta ve 21 refakatçi an itibarıyla Türkiye'ye getirilmiş durumda.
Rakamlar baktığımızda şu ana kadar Gazze'den Türkiye'ye 111 hasta getirilmiş oldu.
DETAYLAR GELİYOR...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM ALES/3 sonuç sorgulama | 2023 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
- Memura 3600 ek gösterge artışı! %50 zamda ilave çifte kazanç müjdesi! Öğretmen, hemşire, avukat, polis maaşına...
- MEB'den son dakika müfredat kararı! Binlerce öğrenci için değişiklik! Derslerde artık...
- 23.918.074 kişi Mars'a gidiyor! NASA "Send your name" butonunu açtı! Türkiye'den binlerce kişi başvurdu
- Futbol tarihine geçecek değişiklik! Sarı ve kırmızı kartının yanına artık...
- Altın yatırımcısına adım adım rapor çıktı! Adeta uçuşa geçti, 1 yılda %74 kar! Gram, çeyrek, yarım, tam altın %600 üstü...
- Emeklinin kök maaşına %4 ek iyileştirme artışı şekillendi! %40'lık zam yeni tahmini oluşturdu! 7.500 TL alana 6-12 puanlık pay ilave...
- Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayında ne kadar, kaç TL artacak? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı
- Vapur seferleri iptal edildi mi? 29 Kasım Çarşamba İstanbul'da feribot seferleri son durum ne, iptal mi? İDO, BUDO, Şehir hatları sorgulama ekranı...
- 2. Torba yasada 6 temel madde listelendi! Meclis'te milyonların yüzünü güldürecek detaylar! 2000 sonrasına emeklilik, maaş zammı, taşerona kadro
- Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB AÖL 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...