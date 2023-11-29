BMGK bugün New York’ta toplanıyor! Bakan Fidan oturuma katılım sağlayacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere 29 Kasım'da üst düzey toplantı yapacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya yer alacak. Öte yandan Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için oluşturulan grubun diğer üyeleriyle temaslarda da bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Bakan Vang Yi'nin, "İsrail-Filistin sorununun" ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere yarın New York'a gideceğini duyurdu.
Sözcü Vang, "Çin, BMGK dönem başkanı olarak, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi, ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik daha ileri adımların atılması için tüm tarafları bir araya getirerek uzlaşma inşa etmeyi umuyor." dedi.
İsrail ile Filistin arasında yaşanan "çatışmaların", büyük sivil can kayıplarına ve insani felakete yol açtığına işaret eden Vang, "Uluslararası toplum, Gazze'deki durumu büyük kaygıyla izliyor, BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barışı ve güvenliği korumaya yönelik temel sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor." ifadesini kullandı.
Vang, BM Güvenlik Konseyinin 15 Kasım'da kabul ettiği 2712 sayılı kararda, "çatışmalara insani ara verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" için yaptığı çağrının bu konudaki atılan adımlara öncülük ettiğine dikkati çekerek, taraflar arasında ateşkesin teşvik edilmesi ve daha derin bir insani felaketin önlenmesi gerektiğini vurguladı.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da uygulanmaya başlanmıştı.
Mutabakat kapsamında son 4 günde Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.
Çin'in, Dışişleri Bakanı Vang'ın başkanlık edeceği üst düzey toplantıda "insani ara" yerine, uzun süreli ve kalıcı "ateşkesi" gündeme getirmesi bekleniyor.
BAKAN FİDAN BMGK TOPLANTISINA KATILACAK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılmak için New York'u ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı BMGK oturumuna katılmak üzere bugün New York'a gidecek.
Bakan Fidan, 11 Kasım'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için oluşturulan grubun diğer üyeleriyle temaslarda da bulunacak.
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