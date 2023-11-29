BMGK bugün New York’ta toplanıyor! Bakan Fidan oturuma katılım sağlayacak

Vang, BM Güvenlik Konseyinin 15 Kasım'da kabul ettiği 2712 sayılı kararda, "çatışmalara insani ara verilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" için yaptığı çağrının bu konudaki atılan adımlara öncülük ettiğine dikkati çekerek, taraflar arasında ateşkesin teşvik edilmesi ve daha derin bir insani felaketin önlenmesi gerektiğini vurguladı.