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Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika haberleri... Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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