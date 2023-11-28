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Başkan Erdoğan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Başkan Erdoğan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün de Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

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