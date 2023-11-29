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FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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FETÖ firarisi eski emniyet amiri Ankara’da yakalandı

Son dakika haberi...FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranma kaydı bulunan ve 2016 yılından buyana firari olan ihraç emniyet amiri Ergin Doğru, Ankara'da yakalandı.

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