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Tarihi Urfa Kalesi gün yüzüne çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Tarihi Urfa Kalesi gün yüzüne çıktı

300 yapıyı 24 milyon TL bedelle kamulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kalesi’ni gün yüzüne çıkararak turizme kazandırdı.

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