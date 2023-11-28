THY UÇAK SEFERLERİ SON DURUM! 28 Kasım THY uçak seferleri iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı
"THY uçak seferleri iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Olumsuz hava koşulları ulaşımı da aksattı. Türk Hava Yolları, yolcuların merak ettiği konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, hangi seferler iptal edildi? İşte 28 Kasım Salı iptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı...
"THY uçak seferleri iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Olumsuz hava koşulları ulaşımı da aksattı. Türk Hava Yolları, yolcuların merak ettiği konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, hangi seferler iptal edildi? İşte 28 Kasım Salı iptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı...
"56 SEFER İPTAL EDİLDİ"
THY'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan 28 Kasım tarihli toplam 56 seferin iptal edildiği duyuruldu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. "
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- THY UÇAK SEFERLERİ SON DURUM! 28 Kasım THY uçak seferleri iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı
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