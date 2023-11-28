THY UÇAK SEFERLERİ SON DURUM! 28 Kasım THY uçak seferleri iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı

"THY uçak seferleri iptal mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Olumsuz hava koşulları ulaşımı da aksattı. Türk Hava Yolları, yolcuların merak ettiği konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, hangi seferler iptal edildi? İşte 28 Kasım Salı iptal edilen uçak seferi sorgulama ekranı...