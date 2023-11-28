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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan "Çember-7 operasyonu" açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan Çember-7 operasyonu açıklaması

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4. bin 158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda 'Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'ÇEMBER-7 Operasyonlarında' arama Kaydı bulunan 1034 firari yakalandı."

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