İstanbul trafiğinde akşam kabusu! Yoğunluk yüzde 87
Son dakika haberi...İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur trafik yoğunluğuna da neden oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına trafiği de olumsuz etkiledi. İstanbul'da gün boyu devam eden şiddetli rüzgarın ardından akşam saatlerinde yağış başladı.
Yağmurun da etkisiyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Pendik D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 18.30'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.
Avrupa Yakası'nda da özellikle D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.
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