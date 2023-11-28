28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul trafiğinde akşam kabusu! Yoğunluk yüzde 87

İstanbul trafiğinde akşam kabusu! Yoğunluk yüzde 87

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
ABONE OL
İstanbul trafiğinde akşam kabusu! Yoğunluk yüzde 87

Son dakika haberi...İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur trafik yoğunluğuna da neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde yağış ve fırtına trafiği de olumsuz etkiledi. İstanbul'da gün boyu devam eden şiddetli rüzgarın ardından akşam saatlerinde yağış başladı.

Yağmurun da etkisiyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Pendik D-100 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 18.30'da yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı.

Avrupa Yakası'nda da özellikle D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA