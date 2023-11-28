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Sibergöz-7 Operasyonu'nda yakalanan 38 şüpheli tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2023
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Sibergöz-7 Operasyonu’nda yakalanan 38 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı.

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